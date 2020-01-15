Орлов о переизбрании Прядкина: «Вопросов к работе РПЛ больше тысячи. Один их сайт чего стоит, отстает от всех»

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал переизбрание Сергея Прядкина на пост президента РПЛ сроком на 5 лет.

«Прядкина выбрали все руководители клубов, они знают его. Вопросов к работе РПЛ больше тысячи.

Один их сайт чего стоит, который отстает от всех. Телеграм-каналы на час раньше дают новости, только потом на сайте РПЛ появляется что-то. Не понимаю, почему такой затхлый и вялый сайт у них, это же вотчина Прядкина.

Общение со СМИ никакое. Реакция должна быть немедленной и моментальной, сайт должен быть современным и быть в интернете на первом месте, а он на каком месте? Они опаздывают.

Вот даже сейчас, где решение по сегодняшнему заседанию? Как они говорили, кто и что говорил и как все обсуждалось?» – заявил Орлов.

Информация о приостановке РПЛ и Олимп-ФНЛ сначала была опубликована на сайте РФС и ФНЛ соответственно. На сайте РПЛ объявление примерно через час.