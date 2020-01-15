Леонид Федун: «Нынешний кризис рынка нефти повлияет на «Спартак». Зарплаты у всех в евро, а доходы в рублях»

Владелец Леонид Федун заявил, что кризис рынка нефти скажется на клубе.

«Конечно, кризис нынешний повлияет на «Спартак». Зарплаты у всех в евро, а доходы в рублях…

Сколько будет стоить нефть? Если бы я знал», – сказал Федун.

В пятницу, 6 марта, в Вене состоялась встреча, по итогам которой Россия не поддержала предложение Организации стран-экспортеров нефти до конца года увеличить объем сокращения добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки, чтобы нивелировать падение спроса на нефть из-за коронавируса. В итоге цена нефти Brent опустилась ниже $46 за баррель, что произошло впервые с 25 июня 2017 года.