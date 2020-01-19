У «Ливерпуля» самый дорогой состав в топ-5 лигах Европы. «Барса» – 3-я, «Реал» – 4-й (CIES)

Аналитический центр CIES Football Observatory составил рейтинг клубов топ-5 лиг Европы по стоимости состава команд.

При оценке центр использовал выборку из 20 самых ценных футболистов клуба. Ценность игрока определялась по алгоритму, разработанному CIES.

Рейтинг возглавил «Ливерпуль», совокупная стоимость 20 самых ценных игроков которого составила 1,405 млрд евро. Второе место занял «Манчестер Сити» (1,361 млрд евро), третье – (1,17 млрд евро).

Топ-10 рейтинга выглядит так:

1. – 1,405 млрд евро;

2. «Манчестер Сити» – 1,361 млрд евро;

3. «Барселона» – 1,17 млрд евро;

4. – 1,1 млрд евро;

5. «Челси» – 1,008 млрд евро;

6. – 1,007 млрд евро;

7. «ПСЖ» – 979 млн евро;

8. «Атлетико» – 836 млн евро;

9. «Тоттенхэм» – 787 млн евро;

10. – 783 млн евро.

Полностью рейтинг можно найти здесь.