Форвард «Торпедо» Руденко получил приз «Почты России» за самый быстрый гол тура

Нападающий «Торпедо» Александр Руденко был награжден за самый быстрый гол 26-го тура .

21-летний игрок забил через 1 минуту и 20 секунд после начала матча, за что получил приз от «Почты России» – именные часы с гравировкой.

Руденко выступает за автозаводцев на правах аренды из «Спартака». Статистику футболиста можно найти здесь.