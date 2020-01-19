Форвард «Торпедо» Руденко получил приз «Почты России» за самый быстрый гол тура

Теги рейтинги Олимп-ФНЛ Торпедо Александр Руденко 1999 красава Футбол

Нападающий «Торпедо» Александр Руденко был награжден за самый быстрый гол 26-го тура Олимп-ФНЛ.

21-летний игрок забил через 1 минуту и 20 секунд после начала матча, за что получил приз от «Почты России» – именные часы с гравировкой.

Руденко выступает за автозаводцев на правах аренды из «Спартака». Статистику футболиста можно найти здесь.

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