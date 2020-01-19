Форвард «Торпедо» Руденко получил приз «Почты России» за самый быстрый гол тура

Нападающий «Торпедо» Александр Руденко был награжден за самый быстрый гол 26-го тура Олимп-ФНЛ.
21-летний игрок забил через 1 минуту и 20 секунд после начала матча, за что получил приз от «Почты России» – именные часы с гравировкой.
Руденко выступает за автозаводцев на правах аренды из «Спартака». Статистику футболиста можно найти здесь.
Нападающий «Торпедо» Александр Руденко получил приз @ruspostofficial за самый быстрый гол 2️⃣6️⃣-го тура Олимп-ФНЛ – именные часы с гравировкой.— ФНЛ (@FNLeague) March 16, 2020
В первом весеннем туре Александр забил уже спустя 1️⃣ минуту и 2️⃣0️⃣ секунд после начала матча.
Поздравления от ФНЛ! 👏 pic.twitter.com/m2iwssWd9E