Василий Уткин: «Почему нельзя признать «Ливерпуль» чемпионом? Мы же признали «Интер», когда дисквалифицировали «Юве»

Журналист Василий Уткин поделился мнением об идее аннулировать результаты сезона в АПЛ и не присуждать «Ливерпулю» звание чемпиона.

«Вопрос, который меня по-настоящему занимает, – почему «Ливерпуль» нельзя признать чемпионом Англии-2020, если сезон не будет доигран. И, разумеется, не только «Ливерпуль». Конкретное имя и страна добавлены для ясности. Национальные чемпионаты остановлены повсеместно, и никто сейчас не знает, представится ли возможность их доиграть. Будет ли смысл в этом доигрыше.

И меня удивляет общая позиция, причем не высказанная, а существующая как бы априори, что титул чемпиона в этом случае должен считаться неразыгранным. А почему?

Мы же признаем сплошь и рядом (а когда нет – в силу специально сделанных оговорок в регламенте) результат не доигранного до конца матча. Мы же признаем чемпионом «Интер» в сезоне, где за махинации дисквалифицирован . И даже в Англии уже обсудили вопрос о том, что если местный суд и федерация признают финансовые нарушения «Сити», то они могут быть дисквалифицированы в ряде сыгранных сезонов и в одном из них чемпионом может быть провозглашен «Ливерпуль».

Мало того – мы признаем олимпийскими чемпионами и призерами спортсменов, следующих в очереди за теми, кого спустя годы могут дисквалифицировать за допинг.

Во всем этом тоже есть компромисс с действительностью. Хотя очевидно, что если бы, например, некий чемпион Игр, скажем, в Сочи лишился медали за вскрытое допинговое нарушение, произошедшее до Олимпиады – то последствий у этой дисквалификации, произойди она своевременно, было бы гораздо больше. Другие люди могли попасть в олимпийские сборные. И прочие пироги!

Я совершенно не против существующей практики. Но я не могу понять, почему недопустимой формой аналогичного компромисса является признание чемпионом команды-лидера на момент остановки сезона.

Потому что футбольный сезон с потраченными силами, пережитыми страстями, огромной душевной работой миллионов людей – он точно был. И я бы хотел, чтоб он был доигран, позже, не полностью, тушкой, кусочком – не существенно. Но при этом если не – он все равно, этот сезон, БЫЛ. А если в нем не будет чемпиона – значит, его как бы и не было.

И я не понимаю, почему подавляющему большинству кажется совершенно нормальным, что так, без присвоения титула чемпиона, единственно и бесповоротно правильно.

Да как так-то? Тут очень есть о чем поговорить и поспорить, и наплевать на неясность регламента – регламенты не писались на случаи мировых войн и эпидемий. Форсмажорные решения принимаются в конкретных форсмажорных обстоятельствах», – написал Уткин.

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