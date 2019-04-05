Алан Ширер: «Не знаю, как «Ливерпуль» может честно получить титул, если сезон не будет доигран»

Экс-форвард «Ньюкасла» прокомментировал идею аннулирования результатов текущего сезона в английской Премьер-лиге.

«Если, и это большое «если», сезон действительно не будет завершен, то нет никакого варианта, при котором у вас был бы победитель и проигравший.

Как бы сурово и ужасно это ни было для некоторых клубов, а хуже всего – для , это единственный выход. Если вы не можете сыграть все матчи, то нельзя идти и раздавать титулы или задумываться о вылете каких-то команд.

Для «Ливерпуля» это было бы невероятно жестоко. Но я не вижу пути, как можно честно отдать им титул. Несмотря на тот факт, что никто, очевидно, не сможет достать их.

Им нужно лишь шесть очков, чтобы забрать трофей, но они их еще не набрали. По этой причине сезон нужно признать недействительным.

Все было бы совсем иначе, если бы сезон был прерван после того, как они набрали необходимое количество очков для победы. Но они этого не сделали. Хоть это и будет ужасным вариантом развития событий, это единственный выбор», – написал Ширер.

4 варианта, как завершить сезон АПЛ. Досрочное чемпионство «Ливерпуля» пока маловероятно