Решающие матчи ЛЧ и ЛЕ могут провести в формате «Финала четырех»

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Стал известен один из вариантов продолжения сезонов в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

УЕФА может прибегнуть к формату «Финала четырех». Проект поставят на голосование во вторник, на саммите организации.

Согласно проекту, четыре команды, которые дойдут до полуфинала, будут бороться за титул в двух полуфиналах в формате одного матча и в финале.

Три встречи пройдут в одном городе, в Стамбуле, который должен был принять финал Лиги чемпионов 30 мая.

В том же формате планируют провести решающие матчи Лиги Европы, игры пройдут в польском городе Гданьск.

13 марта УЕФА приостановил Лигу чемпионов и Лигу Европы из-за коронавируса.

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