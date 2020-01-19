«Урал» – болельщикам: «Приносим извинения за игру с «Зенитом»! Мы обещаем исправиться»

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«Урал» обратился к болельщикам после поражения от «Зенита» в 22-м туре чемпионата России (1:7).

«Друзья, уважаемые болельщики! Кто болел за «Урал» на стадионе в Санкт-Петербурге и у экранов телевизора. Приносим вам извинения за эту игру!

Пожалуйста, оставайтесь с командой! Мы обещаем исправиться. Другого пути нет», – говорится в твиттере клуба из Екатеринбурга.

«Урал» потерпел 13 поражений в 14 матчах с «Зенитом» в РПЛ и ни разу не победил

«Зенит» обыграл «Урал» дважды в сезоне с общим счетом 10:2

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