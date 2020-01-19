«Урал» – болельщикам: «Приносим извинения за игру с «Зенитом»! Мы обещаем исправиться»

«Урал» обратился к болельщикам после поражения от «Зенита» в 22-м туре чемпионата России (1:7).
«Друзья, уважаемые болельщики! Кто болел за «Урал» на стадионе в Санкт-Петербурге и у экранов телевизора. Приносим вам извинения за эту игру!
Пожалуйста, оставайтесь с командой! Мы обещаем исправиться. Другого пути нет», – говорится в твиттере клуба из Екатеринбурга.
Друзья, уважаемые болельщики! Кто болел за «Урал» на стадионе в Санкт-Петербурге и у экранов телевизора. Приносим вам извинения за эту игру! Пожалуйста, оставайтесь с командой! Мы обещаем исправиться. Другого пути нет. pic.twitter.com/EFHmi0yCvd— ФК Урал (@FCURAL) March 14, 2020
«Урал» потерпел 13 поражений в 14 матчах с «Зенитом» в РПЛ и ни разу не победил