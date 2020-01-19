«Урал» – болельщикам: «Приносим извинения за игру с «Зенитом»! Мы обещаем исправиться»

«Урал» обратился к болельщикам после поражения от в 22-м туре чемпионата России (1:7).

«Друзья, уважаемые болельщики! Кто болел за «Урал» на стадионе в Санкт-Петербурге и у экранов телевизора. Приносим вам извинения за эту игру!

Пожалуйста, оставайтесь с командой! Мы обещаем исправиться. Другого пути нет», – говорится в твиттере клуба из Екатеринбурга.

Друзья, уважаемые болельщики! Кто болел за «Урал» на стадионе в Санкт-Петербурге и у экранов телевизора. Приносим вам извинения за эту игру! Пожалуйста, оставайтесь с командой! Мы обещаем исправиться. Другого пути нет. pic.twitter.com/EFHmi0yCvd — ФК Урал (@FCURAL) March 14, 2020

«Урал» потерпел 13 поражений в 14 матчах с «Зенитом» в РПЛ и ни разу не победил

«Зенит» обыграл «Урал» дважды в сезоне с общим счетом 10:2