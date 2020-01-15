Сульшер о «МЮ» после Моуринью: «Многое нужно было менять. Я правильный человек для клуба, доказательства налицо»

Главный тренер Оле-Гуннар Сульшер высказался о том, как принял команду после нынешнего тренера «Тоттенхэма» в декабре 2018 года.

«Я чувствовал, что многое нужно изменить. Мы подписали четырех игроков, потеряли некоторых футболистов, а также пришли ребята из клубной молодежки.

Не знаю, насколько кардинальными были эти изменения. Не считаю, что они кажутся кардинальными для команды и тех, кто был здесь. Нам нужны были определенные части головоломки, и они сработали. Речь идет не только о тактике, но и об игроках. У меня отличный персонал. У нас есть философия, которую я считаю достойной этого клуба. Я манкунианец. Думаю, что знаю, что нужно этому клубу.

Я верю, что мы добьемся высот. Считаю, что мы находимся на пути, по которому должен идти «Манчестер Юнайтед». В разных клубах разные культуры и разные способы ведения дел, и я верю в то, как мы сейчас работаем с «МЮ».

Думаю, что являюсь правильным человеком для клуба, но не собираюсь сидеть здесь и говорить об этом. Все доказательства налицо», – сказал Сульшер.