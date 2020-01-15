Медведев о профилактике коронавируса: «Газпром Арена» продезинфицирована, на входе будет замер температур»

Генеральный директор Александр Медведев рассказал, что клуб выполняет все требования властей по профилактике коронавируса.

«Мы исходим из того, что решения принимают люди, которые имеют полную информацию, потому что ситуация во всем мире очень серьезная. Что называется, не до шуток. Клуб выполняет требования властей по выполнению мер безопасности, стадион полностью дезинфицирован, сотрудники будут работать в защитных масках. Также будет проводиться замер температур на входных группах.



Что касается последующих домашних матчей, то с учетом персонала, который должен быть на арене, получается, у нас будет меньше 800 зрителей. Мы будем думать, как с этим быть», – сообщил Медведев.

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