Роналду не тренируется с «Юве» из-за коронавируса у Ругани. Криштиану остался на Мадейре

Форвард Криштиану Роналду не принял участия во вчерашней утренней тренировке .

Португалец по-прежнему находится на Мадейре в связи с экстренной ситуацией в клубе, информирует официальный сайт «Ювентуса». Сообщалось, что защитник туринцев Даниэле Ругани инфицирован коронавирусом.

Нападающий Гонсало Игуаин занимался накануне по индивидуальной программе из-за проблем с мышцей правого бедра, а полузащитник не тренировался в целях предосторожности – у него наблюдается незначительное переутомление мышц задней поверхности левого бедра.

Следующая тренировка в «Ювентусе» запланирована на сегодняшнее утро.