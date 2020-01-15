Роналду не тренируется с «Юве» из-за коронавируса у Ругани. Криштиану остался на Мадейре

Теги Криштиану Роналду Ювентус серия А Италия травмы Гонсало Игуаин Sports.ru Даниэле Ругани Родриго Бентанкур коронавирус Футбол

Форвард Криштиану Роналду не принял участия во вчерашней утренней тренировке «Ювентуса».

Португалец по-прежнему находится на Мадейре в связи с экстренной ситуацией в клубе, информирует официальный сайт «Ювентуса». Сообщалось, что защитник туринцев Даниэле Ругани инфицирован коронавирусом.

Нападающий Гонсало Игуаин занимался накануне по индивидуальной программе из-за проблем с мышцей правого бедра, а полузащитник Родриго Бентанкур не тренировался в целях предосторожности – у него наблюдается незначительное переутомление мышц задней поверхности левого бедра.

Следующая тренировка в «Ювентусе» запланирована на сегодняшнее утро.

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