Совладельцы «Спартака» Федун и Алекперов потеряли более 3 млрд долларов из-за кризиса рынка нефти

Совладельцы «Лукойла» и Леонид Федун и Вагит Алекперов потеряли более 3 миллиардов долларов из-за падения нефтяных котировок и курса рубля, сообщает Forbes.

По данным источника, Алекперов потерял 2,1 миллиарда долларов, а Федун – 904 миллиона. Сейчас их состояния оцениваются в 19,9 миллиарда и 8,3 миллиарда соответственно.

Совладельцы потеряли наибольшую сумму на российском рынке.

Напомним, что 6 марта в Вене состоялась встреча, по итогам которой Россия не поддержала предложение Организации стран-экспортеров нефти до конца года увеличить объем сокращения добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки, чтобы нивелировать падение спроса на нефть из-за коронавируса. В итоге цена нефти Brent опустилась ниже 46 долларов за баррель, что произошло впервые с 25 июня 2017 года.

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