Чемпионат Испании. «Барселона» против «Сосьедада», «Атлетико» сыграл вничью с «Севильей»

В 27-м туре Ла Лиги «Валенсия» сыграла вничью с «Алавесом» (1:1).
В субботу «Атлетико» поделил очки с «Севильей» (2:2), а «Барселона» встречается с «Реал Сосьедадом». «Сельта» Федора Смолова отправится в гости к «Хетафе».
В заключительной игре тура встретятся «Реал» и «Бетис».
Чемпионат Испании
27-й тур
- Дата проведения
- 7 марта, 15.00, «Ипуруа»
- Голы:
- 0:1 – 42 Дани Родригес, 0:2 – 78 Кубо, 1:2 – 90 Бигас.
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Эйбар –
Дмитрович, Оливейра, Бигас, Хосе Анхель, Арбилья, Леон (Де Бласис, 57), Диоп (Экспосито, 57), Кристофоро (Эскаланте, 76), Орельяна, Энрик, Шарлес.
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Мальорка –
Рейна, Вальент, Раильо, Лумор, Седлар, Кубо (Ки Сон Ен, 82), Посо, Баба, Дани Родригес, Эрнандес (Чаваррия, 85), Будимир (Лаго Джуниор, 72).
- Предупреждения:
- Раильо (23), Оливейра (40), Дани Родригес (66), Хосе Анхель (72), Орельяна (86), Энрик (90), Рейна (90), Йоэль Родригес (90), Шарлес (90).
- Дата проведения
- 7 марта, 18.00, «Ванда Метрополитано»
- Голы:
- 0:1 – 19 де Йонг, 1:1 – 32, пенальти Мората, 2:1 – 36 Жоау Феликс, 2:2 – 43, пенальти Окампос.
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Атлетико –
Облак, Эрмосо (Феррейра Карраско, 54), Фелипе, Савич, Триппьер, Сауль, Льоренте, Жоау Феликс (Витоло, 80), Коке, Корреа, Мората (Диего Коста, 68).
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Севилья –
Вацлик, Диего Карлос, Кунде, Регилон, Навас, Банега, Гудель, Сусо (Эн-Несири, 63), Жордан (Серджи Гомес, 74), Окампос (Васкес, 81), де Йонг.
- Предупреждения:
- Диего Карлос (31), Навас (43), Банега (45), Гудель (56), Жоау Феликс (73), Триппьер (77).
- Дата проведения
- 7 марта, 20.30, «Камп Ноу»
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Барселона –
тер Стеген, Пике, Лангле, Альба, Семеду, Бускетс, Ракитич, де Йонг, Брэйтуэйт, Гризманн, Месси.
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Реал Сосьедад –
Ремиро, Ле Норман, Монреаль, Горосабель, Льоренте, Эдегор, Мерино, Барренечеа, Гевара, Порту, Исак.
- Предупреждение:
- Лангле (16).
- Дата проведения
- 7 марта, 23.00, «Колисеум Альфонсо Перес»
- Дата проведения
- 8 марта, 14.00, «Эль-Садар»
- Дата проведения
- 8 марта, 16.00, «Хосе Соррилья»
- Дата проведения
- 8 марта, 18.00, «Сьюдад де Валенсия»
- Дата проведения
- 8 марта, 20.30, «Эстадио де ла Серамика»
- Дата проведения
- 8 марта, 23.00, «Бенито Вильямарин»
- Дата проведения
- 6 марта, 23.00, «Мендисорроса»
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Алавес –
Пачеко, Химо Наварро, Лагуардиа, Эли, Дуарте, Мендес, Фейса (Ману Гарсия, 82), Камараса (Пере Понс, 76), Риоха (Сайнс, 65), Лукас Перес, Хоселу.
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Валенсия –
Силлессен, Васс, Габриэл Паулиста, Диакаби, Гайя, Кондогбиа, Флоренци (Коклен, 65), Солер, Парехо, Черышев (Родриго, 82), Гамейро (Гедеш, 72).
- Предупреждения:
- Кондогбиа (35), Лукас Перес (36), Химо Наварро (39), Эли (42), Гайя (61), Хоселу (62), Мендес (84), Диакаби (90).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.