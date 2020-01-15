Чемпионат Испании. «Барселона» против «Сосьедада», «Атлетико» сыграл вничью с «Севильей»

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В 27-м туре Ла Лиги «Валенсия» сыграла вничью с «Алавесом» (1:1).

В субботу «Атлетико» поделил очки с «Севильей» (2:2), а «Барселона» встречается с «Реал Сосьедадом». «Сельта» Федора Смолова отправится в гости к «Хетафе».

В заключительной игре тура встретятся «Реал» и «Бетис».

Чемпионат Испании

27-й тур

Эйбар – Мальорка 1:2 (0:1, 1:1)
Дата проведения
7 марта, 15.00, «Ипуруа»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 42 Дани Родригес, 0:2 – 78 Кубо, 1:2 – 90 Бигас.
ЭйбарДмитрович, Оливейра, Бигас, Хосе Анхель, Арбилья, Леон (Де Бласис, 57), Диоп (Экспосито, 57), Кристофоро (Эскаланте, 76), Орельяна, Энрик, Шарлес.
МальоркаРейна, Вальент, Раильо, Лумор, Седлар, Кубо (Ки Сон Ен, 82), Посо, Баба, Дани Родригес, Эрнандес (Чаваррия, 85), Будимир (Лаго Джуниор, 72).
Предупреждения:
Раильо (23), Оливейра (40), Дани Родригес (66), Хосе Анхель (72), Орельяна (86), Энрик (90), Рейна (90), Йоэль Родригес (90), Шарлес (90).

 

Атлетико – Севилья 2:2 (2:2, 0:0)
Дата проведения
7 марта, 18.00, «Ванда Метрополитано»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 19 де Йонг, 1:1 – 32, пенальти Мората, 2:1 – 36 Жоау Феликс, 2:2 – 43, пенальти Окампос.
АтлетикоОблак, Эрмосо (Феррейра Карраско, 54), Фелипе, Савич, Триппьер, Сауль, Льоренте, Жоау Феликс (Витоло, 80), Коке, Корреа, Мората (Диего Коста, 68).
СевильяВацлик, Диего Карлос, Кунде, Регилон, Навас, Банега, Гудель, Сусо (Эн-Несири, 63), Жордан (Серджи Гомес, 74), Окампос (Васкес, 81), де Йонг.
Предупреждения:
Диего Карлос (31), Навас (43), Банега (45), Гудель (56), Жоау Феликс (73), Триппьер (77).

 

Барселона – Реал Сосьедад 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
7 марта, 20.30, «Камп Ноу»
превью матча текстовый онлайн статистика
Барселонатер Стеген, Пике, Лангле, Альба, Семеду, Бускетс, Ракитич, де Йонг, Брэйтуэйт, Гризманн, Месси.
Реал СосьедадРемиро, Ле Норман, Монреаль, Горосабель, Льоренте, Эдегор, Мерино, Барренечеа, Гевара, Порту, Исак.
Предупреждение:
Лангле (16).

 

Хетафе – Сельта
Дата проведения
7 марта, 23.00, «Колисеум Альфонсо Перес»
превью матча онлайн статистика

 

Осасуна – Эспаньол
Дата проведения
8 марта, 14.00, «Эль-Садар»
превью матча онлайн статистика

 

Вальядолид – Атлетик
Дата проведения
8 марта, 16.00, «Хосе Соррилья»
превью матча онлайн статистика

 

Леванте – Гранада
Дата проведения
8 марта, 18.00, «Сьюдад де Валенсия»
превью матча онлайн статистика

 

Вильярреал – Леганес
Дата проведения
8 марта, 20.30, «Эстадио де ла Серамика»
превью матча онлайн статистика

 

Бетис – Реал Мадрид
Дата проведения
8 марта, 23.00, «Бенито Вильямарин»
превью матча онлайн статистика

 

Алавес – Валенсия 1:1 (0:1, 1:0)
Дата проведения
6 марта, 23.00, «Мендисорроса»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 34 Парехо, 1:1 – 73 Мендес.
АлавесПачеко, Химо Наварро, Лагуардиа, Эли, Дуарте, Мендес, Фейса (Ману Гарсия, 82), Камараса (Пере Понс, 76), Риоха (Сайнс, 65), Лукас Перес, Хоселу.
ВаленсияСиллессен, Васс, Габриэл Паулиста, Диакаби, Гайя, Кондогбиа, Флоренци (Коклен, 65), Солер, Парехо, Черышев (Родриго, 82), Гамейро (Гедеш, 72).
Предупреждения:
Кондогбиа (35), Лукас Перес (36), Химо Наварро (39), Эли (42), Гайя (61), Хоселу (62), Мендес (84), Диакаби (90).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

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