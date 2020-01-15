Чемпионат Испании. «Барселона» против «Сосьедада», «Атлетико» сыграл вничью с «Севильей»

В 27-м туре Ла Лиги сыграла вничью с «Алавесом» (1:1).

В субботу «Атлетико» поделил очки с «Севильей» (2:2), а встречается с «Реал Сосьедадом». «Сельта» Федора Смолова отправится в гости к .

В заключительной игре тура встретятся «Реал» и .

Чемпионат Испании

27-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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