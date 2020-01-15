Криштиану отбил пять воображаемым болельщикам перед матчем с «Интером» и поаплодировал пустым трибунам

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду повеселил себя перед матчем с «Интером» (0:0, перерыв).
Поскольку игра проходит без зрителей из-за эпидемии коронавируса в Италии, перед игрой туринцев не встречали у автобуса.
Роналду по пути отбил пять невидимым болельщиками и улыбнулся. Уже непосредственно перед стартом игры он поаплодировал пустым трибунам.
Запрет рукопожатий, селфи и матчи при пустых трибунах: это реальная борьба с коронавирусом или паника?
Криштиану перед матчем с «Интером» поздоровался со всеми, кто лучше его ✋🏻pic.twitter.com/R5SgmiFQPJ— Sports.ru (@sportsru) March 8, 2020