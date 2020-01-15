Криштиану отбил пять воображаемым болельщикам перед матчем с «Интером» и поаплодировал пустым трибунам

Теги Интер Криштиану Роналду Ювентус серия А Италия коронавирус Футбол

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду повеселил себя перед матчем с «Интером» (0:0, перерыв).

Поскольку игра проходит без зрителей из-за эпидемии коронавируса в Италии, перед игрой туринцев не встречали у автобуса.

Роналду по пути отбил пять невидимым болельщиками и улыбнулся. Уже непосредственно перед стартом игры он поаплодировал пустым трибунам.

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