Сарри о 1000-м матче Роналду: «Криштиану возвеличивает себя, но надо ставить новые цели»

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Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри высказался о том, что форвард Криштиану Роналду проведет 1000-й официальный матч в карьере, если выйдет на поле против «Интера» в Серии А. 

«Криштиану – игрок, который возвеличивает себя в большом количестве матчей.

Это отличный показатель, но он должен незамедлительно ставить для себя новые цели.

У его партнеров по команде есть отличный повод сделать ему подарок», – сказал Сарри.

Роналду провел за «Ювентус» 21 матч в этом сезоне Серии А. Форвард забил 21 мяч и отдал 2 голевых передачи. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:45 по московскому времени.

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