Тухель хотел провести сбор в Испании перед матчем с «Боруссией». Игроки «ПСЖ» отказались ехать

Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Томас Тухель Футбол

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель предложил игрокам организовать тренировочный лагерь в Испании, но получил отказ.

Как сообщает RTL со ссылкой на L’Équipe, Тухель хотел воспользоваться паузой, возникшей из-за отмены матча Лиги 1 против «Страсбура», и провести небольшие сборы на юге Испании. Тренер хотел, чтобы игроки дополнительно поработали в благоприятном климате.

Однако футболисты предпочли остаться во Франции, потому что не хотели уезжать от своих семей и проводить время в отеле.

Свой следующий матч «ПСЖ» проведет 11 марта. Команда Тухеля сыграет в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии». Первый матч завершился победой немецкого клуба со счетом 2:1.

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