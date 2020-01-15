Матч «ПСЖ» – «Боруссия» могут перенести из-за коронавируса

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между и «Боруссией» может быть перенесен из-за коронавируса.

По информации L’Equipe, встреча, изначально запланированная на 11 марта, может состояться 17 или 18 марта. Перенос потребует согласования с префектурой Парижа.

Также рассматриваются варианты запрета на посещение матча для немецких болельщиков или проведения игры вообще без зрителей. Официальное решение пока не принято.

Ранее из-за распространения коронавируса был перенесен матч «Страсбур» – «ПСЖ».

На данный момент во Франции зафиксировано 653 случая заражения коронавирусом, в Германии – 670.

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