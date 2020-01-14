На матч «Спартак» – «Краснодар» назначен Лапочкин, на игру «Ростова» и ЦСКА – Безбородов

Российский футбольный союз (РФС) объявил о назначении судей на матчи 21-го тура Премьер-лиги.
7 марта
«Оренбург» – «Арсенал». Судья – Павел Кукуян, ВАР – Алексей Матюнин.
«Динамо» – «Тамбов». Судья – Василий Казарцев, ВАР – Евгений Турбин.
8 марта
«Рубин» – «Крылья Советов». Судья – Владимир Москалев, ВАР – Сергей Карасев.
«Сочи» – «Урал». Судья – Михаил Вилков, ВАР – Сергей Иванов.
«Локомотив» – «Ахмат». Судья – Кирилл Левников, ВАР – Алексей Еськов.
9 марта
«Ростов» – ЦСКА. Судья – Владислав Безбородов, ВАР – Станислав Васильев.
«Спартак» – «Краснодар». Судья – Сергей Лапочкин, ВАР – Николай Волошин.
«Зенит» – «Уфа». Судья – Алексей Сухой, ВАР – Виталий Мешков.