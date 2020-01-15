Сетьен про 1:0 с «Сосьедадом»: «Барселона» победила в сложном матче благодаря ВАР. Наш дух силен»

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен подвел итоги матча 27-го тура с «Реал Сосьедад» (1:0).

Единственный гол забил форвард Лионель Месси с пенальти, назначенного главным судьей Хуаном Мартинесом Мунуэрой за игру рукой защитника басков Робена Ле Нормана. Для принятия решения арбитр использовал ВАР.

«Мы знали, что матч будет очень сложным, соперник одержал 6 побед подряд, включая одну на «Бернабеу» (4:3 с «Реалом» в Кубке Испании – прим. Sports.ru). Они – финалисты Кубка, они здорово держат мяч и не играют опрометчиво. У них хорошие игроки.

Если не считать некоторые моменты, мы контролировали матч. Порой у нас возникали сложности, но мы создавали угрозу их воротам.

Мы победили благодаря ВАР. Я не видел момент со скамейки, было слишком далеко.

Для того, чтобы создать явный голевой момент, нужно проявить терпение. Иногда мы слишком спешим, и спешка порой приводила нас к поражениям.

Но когда соперники пытаются оказывать на нас давление и идти вперед, они оставляют свободные зоны, которыми мы пытаемся воспользоваться. Это нелегко, но мы постараемся стать лучше.

У нас хорошая команда, сильная духом. Это то, что мне нравится. Мы смогли победить в сложном матче, и теперь выигрывать необходимо «Реалу», – сказал Сетьен.

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