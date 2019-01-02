Экс-вратарь сборной Аргентины Гатти: «Месси сейчас не феномен. Он ходит по полю пешком и портит свою команду»

Бывший вратарь сборной Аргентины Уго Гатти подверг критике игру форварда «Барселоны» .

«Мне все равно, будут ли меня за это критиковать в Аргентине. Я всегда за Аргентину, Месси – феномен. Но сейчас это не так.

С ним неправильно обращаются, его слишком превозносят. Он привык к этому и теперь больше ходит по полю пешком. Он должен играть лучше.

Криштиану Роналду и он – это два лучших игрока. Месси должен быть лучше. Месси привык играть в вальяжном ритме, гулять по полю. Кто понимает футбол, думает так же.

Когда есть такой игрок, как Месси, то партнеры всегда дают ему мяч для того, чтобы он сделал результат, как было с Марадоной и Пеле.

Сейчас он портит свою команду и не вкладывает в нее все, что у него есть. Команда привыкла отдавать мяч ему, а не кому-то другому», – сказал Гатти.