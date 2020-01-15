Герман Ткаченко: «Миранчук и Бакаев уедут в Европу. Отказаться от 25 млн за Чалова – смелый шаг»

Агент Герман Ткаченко высказался о некоторых молодых игроках, выступающих в Тинькофф РПЛ.

Ткаченко пообщался с журналистом в рамках конференции «Профессия – футбол» в Высшей школе экономики.

– Я сегодня точно уверен, что в Европу уедет Миранчук, – сказал Ткаченко.

– Какой?

– Пока Алексей, но Антон не менее талантливый.

Я уверен, что по футбольным качествам сможет Бакаев. Нужны специальные игроки. Это из сегодняшних игроков сборной России.

– Чалов?

– Интерес к нему невероятный. Но правда за него давали («Кристал Пэлас» – прим. Sports.ru) 25 миллионов фунтов?

– Давали.

– Уфф. Я считаю, это смелый шаг – дать 25 миллионов за Чалова. Но еще более смелый – отказаться принять их.

– Вы хвалите ?

– Оставим «смелый», чтобы другие слова не использовать. Так было предложение в 25 миллионов?

– Было.

– Ты видел его?

– Да, – заключил Арустамян.