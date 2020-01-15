Герман Ткаченко: «Миранчук и Бакаев уедут в Европу. Отказаться от 25 млн за Чалова – смелый шаг»

Агент Герман Ткаченко высказался о некоторых молодых игроках, выступающих в Тинькофф РПЛ.
Ткаченко пообщался с журналистом Нобелем Арустамяном в рамках конференции «Профессия – футбол» в Высшей школе экономики.
– Я сегодня точно уверен, что в Европу уедет Миранчук, – сказал Ткаченко.
– Какой?
– Пока Алексей, но Антон не менее талантливый.
Я уверен, что по футбольным качествам сможет Бакаев. Нужны специальные игроки. Это из сегодняшних игроков сборной России.
– Чалов?
– Интерес к нему невероятный. Но правда за него давали («Кристал Пэлас» – прим. Sports.ru) 25 миллионов фунтов?
– Давали.
– Уфф. Я считаю, это смелый шаг – дать 25 миллионов за Чалова. Но еще более смелый – отказаться принять их.
– Вы хвалите ЦСКА?
– Оставим «смелый», чтобы другие слова не использовать. Так было предложение в 25 миллионов?
– Было.
– Ты видел его?
– Да, – заключил Арустамян.