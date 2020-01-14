Сегодня РФС одобрит продление контракта с Черчесовым

Сегодня состоится заседание попечительского совета .

Ожидается, что на нем будет одобрено решение о продлении контракта с главным тренером сборной России .

При этом соглашение не будет повторять прежний договор по нюансам условий – как поставленным задачам, так и финансам, сообщает журналист Сергей Егоров.

Ранее стало известно, что РФС согласовал с Черчесовым продление контракта до 2022 года.

Также может быть рассмотрен вопрос возможного строительства нового офиса РФС.

В прошлом году изучались варианты аренды офиса в Сити и в районе «Динамо», сейчас необходимо принять решение, будет ли экономически целесообразнее инвестировать именно в строительство.