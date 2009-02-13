Дюков о расширении РПЛ: «Нужно 24-25 клубов, готовых играть в лиге. Только стадиона мало»

Президент РФС Александр Дюков рассказал о планах по увеличению числа участников РПЛ.

«Вопрос расширения РПЛ мы не обсуждали. Мы рассмотрим его, если будет такое обращение.

Весной прошлого года мы поставили задачу РПЛ увеличить количество игр и коммерчески привлекательных матчей, повысить интенсивность нашего футбола. К этой работе был привлечена компания PricewaterhouseCoopers.

Она проработала более 10 вариантов: один из которых – увеличить количество команд РПЛ до 18. По их оценке, реализация такого решения привела бы к падению доходов лиги. Для организации трансляций матчей с низкой аудиторией пришлось бы нести дополнительные расходы, которые не были бы обеспечены доходами.

В долгосрочной перспективе 18 клубов – это нормально, но мы должны иметь хотя бы 24-25 клубов, которые коммерчески, инфраструктурно и управленчески были бы готовы играть в РПЛ. На сегодняшний момент у нас есть клубы с новыми аренами, но одного стадиона мало для повышения в классе.

Нужна команда менеджеров, которая сможет работать со спонсорами и зрителями и создать конкурентоспособную команду. Это большая работа, которая потребует времени и помощи ПФЛ, ФНЛ и Премьер-лиги.

Расширение РПЛ – это серьезное решение, которое будет иметь долгосрочные последствия. Нужно все тщательно изучить и обсудить, прийти к полному консенсусу. Как только все будет готово, исполком рассмотрит данный вопрос», – сказал Дюков.