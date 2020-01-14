Пике – Винисиусу после стыка в штрафной «Барсы»: «Ты больной? Я тебя не трогал»

Стало известно, что защитник «Барселоны» Жерар Пике сказал хавбеку «Реала» Винисиусу Жуниору после эпизода с падением последнего в штрафной площади каталонцев в матче .

Игрок обращался к главному арбитру Матеу Лаосу с просьбой поставить пенальти.

«Ты сумасшедший или что с тобой не так? Ты больной? Я не трогал тебя, я не трогал тебя», – сказал бразильцу Пике, слова которого поймали камеры Movistar.

Спустя несколько минут после этого эпизода Винисиус забил победный гол в ворота «Барселоны».

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