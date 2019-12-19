Рамос ответил Пике: «С радостью бы побеждал во всех класико, играя в первом тайме так плохо, как он говорит»

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Капитан «Реала» Серхио Рамос ответил защитнику «Барселоны» Жерару Пике на слова о «худшем «Реале», который он видел.

«Его мнение уважают во всем мире. Я бы с радостью побеждал во всех класико, играя в первом тайме так плохо, как он говорит.

У нас был другой подход, в первом мы давали им владеть мячом, а во втором решили играть повыше. Они были уже не так свежи, и мы начали создавать моменты. Было бы здорово, если бы мы забили еще.

Худшая ли это «Барселона»? У них есть отличительная черта – это владение мячом. Для меня это уважаемая часть их философии. У нас другой стиль – не лучше и не хуже. Просто другой», – сказал Рамос.

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