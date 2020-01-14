Marca оставила без оценки за класико Гризманна, Артура и Видаля. Они сыграли по 81 минуте, чилиец – 69

Испанское издание Marca выставило оценки игрокам по итогам матча «Реал» – (2:0).

Без оценок остались пять игроков каталонского клуба. , Артуро Видаль и Артур не получили их вообще, хотя провели на поле больше тайма. Еще два игрока, и Ансу Фати, вышедшие на замену, также остались без оценок, но они провели на поле по 9 минут.

Стоит отметить, что отсутствие оценки традиционно считается признаком провальной игры футболиста.

По три звезды получили четыре футболиста «Реала»: Тибо Куртуа, Даниэль Карвахаль, Винисиус и Мариано Диас, который провел на поле одну минуту и забил гол.

Топ-сэйвы Куртуа и Тер Стегена, появление Криша и провал Месси – это было очень бодрое класико