Marca оставила без оценки за класико Гризманна, Артура и Видаля. Они сыграли по 81 минуте, чилиец – 69

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Испанское издание Marca выставило оценки игрокам по итогам матча «Реал» – «Барселона» (2:0).

Без оценок остались пять игроков каталонского клуба. Антуан Гризманн, Артуро Видаль и Артур не получили их вообще, хотя провели на поле больше тайма. Еще два игрока, Иван Ракитич и Ансу Фати, вышедшие на замену, также остались без оценок, но они провели на поле по 9 минут.

Стоит отметить, что отсутствие оценки традиционно считается признаком провальной игры футболиста.

По три звезды получили четыре футболиста «Реала»: Тибо Куртуа, Даниэль Карвахаль, Винисиус и Мариано Диас, который провел на поле одну минуту и забил гол.

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