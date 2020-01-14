Первый тренер Кокорина: «Зенит» отдал его не по спортивным соображениям. Хотели оставить, но не смогли»

Валерий Стаферов, первый тренер форварда «Сочи» Александра Кокорина, оценил игру своего воспитанника в матче с тульским (1:2).

– После матча у Владимира Федотова спросили про кокоринозависимость. Может ли она появится?

– Мне так не показалось. Понравилась именно команда – неплохо действовали в обороне, хорошая атака. Кокорин – зависимый человек, он дополнил «Сочи». Там и без него есть опытные и классные игроки.

– В не пожалели о случившемся?

– Это их проблема. Понятно, что Кокорина они отдали не по спортивным соображениям. Он им был нужен, но оставить не смогли. Всем там все понятно. Надо было отдать – вот и отдали, – сказал Стаферов.

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