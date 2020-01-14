Зидан делит 2-е место по победам с «Реалом» в Ла Лиге и 3-е – по числу матчей во всех турнирах

Теги Реал Мадрид Ла Лига Лео Бенхаккер рейтинги Зинедин Зидан Висенте Дель Боске Мигель Муньос Футбол

«Реал» обыграл «Барселону» (2:0) в класико в рамках чемпионата Испании.

Для главного тренера мадридской команды Зинедина Зидана эта победа стала 89-й в Ла Лигевторой показатель наряду с Лео Бенхаккером. Лидер – Мигель Муньос (257 побед). Стоит отметить, что француз провел в чемпионате 133 матча, Бенхакер – 139, а лидер Муньос – 424.

Кроме того, нынешний тренер провел 198 матчей во главе «Реала». Это третий показатель в истории клуба, Зидан также делит его с Бенхаккером. Больше матчей только на счету Висенте Дель Боске (246) и Мигеля Муньоса (605).

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