Тибо Куртуа: «Реал» не заслуживал поражений от «Ман Сити» и «Леванте». Мы играли лучше них»

Голкипер Тибо Куртуа поделился мыслями о победе над «Барселоной» в матче чемпионата Испании (2:0).

«После двух проигранных матчей было важно не пропустить. Мы здорово защищались, а когда было необходимо, я сделал хорошие сэйвы.

Мы продолжали работать. Не думаю, что мы заслуживали результатов, которые были с , «Сельтой» и «Ман Сити». Мы играли лучше них, но футбол в деталях, и мы были в игре с первой минуты.

Болельщики были невероятны, и это сделало разницу. Для нас они – главное на «Бернабеу». Если у нас есть поддержка, мы можем сделать многое. Для соперника это все усложняет, потому что понимаешь, что напротив соперник, а за тобой болельщики. Мы сделали все правильно.

Мы не стали садиться назад после первого тайма? Да, но так и нужно играть против «Барсы». Можно сесть в оборону, а можно давить и рисковать. Все выложились на 100%, все видели, как догнал Месси. Это было очень здорово, можно отметить вдохновение команды. Вот что главное.

Победа в класико – это всегда приятно. Мы лидируем в таблице, но осталось еще 12 матчей, в следующем туре у нас трудный выезд к . Но если мы хотим выиграть лигу, в таких матчах нужно побеждать. Мы поработаем над этим», – сказал Куртуа.

Топ-сэйвы Куртуа и Тер Стегена, появление Криша и провал Месси – это было очень бодрое класико