Зидан об 1:2 с «Ман Сити»: «Нам не хватило концентрации еще на 10 минут, и мы поплатились за это»

Теги Манчестер Сити Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Зинедин Зидан Футбол

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал результат матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:2).

«75 минут мы играли хорошо. Мы недовольны поражением, но противостояние идет 180 минут.

Теперь нам нужно отыскать что-то позитивное. В самом результате нет ничего хорошего, но мы хорошо играли, если не учитывать последние минуты. Теперь, если мы хотим пройти дальше, мы должны побеждать там [в Манчестере].

Ошибки в обороне были, но это часть футбола, вот и все.

Мы пытались, мы отдали все на поле. Нам не хватило концентрации еще на 10 минут в очень сложной игре, и мы поплатились за это», – сказал Зидан.

Присылайте свой дизайн награды лучшему молодому игроку и получите два билета на финал Евро-2020

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья