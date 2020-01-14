Главный тренер Зинедин Зидан прокомментировал результат матча 1/8 финала Лиги чемпионов с (1:2).

«75 минут мы играли хорошо. Мы недовольны поражением, но противостояние идет 180 минут.

Теперь нам нужно отыскать что-то позитивное. В самом результате нет ничего хорошего, но мы хорошо играли, если не учитывать последние минуты. Теперь, если мы хотим пройти дальше, мы должны побеждать там [в Манчестере].

Ошибки в обороне были, но это часть футбола, вот и все.

Мы пытались, мы отдали все на поле. Нам не хватило концентрации еще на 10 минут в очень сложной игре, и мы поплатились за это», – сказал Зидан.