Зинедин Зидан: «Мы проиграли «Ман Сити» не из-за отсутствия Крооса. Не нужно спекулировать»

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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан в преддверии матча с «Барселоной» ответил на вопрос, почему полузащитник Тони Кроос остался в запасе в игре с «Манчестер Сити» (1:2).

«Когда результата нет, это работа медиа все проанализировать, однако поражение случилось не из-за отсутствия Крооса.

Было принято решение, я выбрал другой состав. Не нужно спекулировать, у нас большой выбор.

Плохие результаты – это щепетильный момент. Да, результаты у нас действительно не лучшие, но подобное случается.

Мы знаем, что можем все исправить. У нас достаточно сил, и фанаты поддерживают нас. Я понимаю, что они могут быть разочарованы, но мы выложимся на 100%», – сказал Зидан.

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