Мбаппе о встрече с Зиданом в детстве: «Он пригласил сесть в его машину. Я спросил: «А обувь снимать?»

Нападающий «ПСЖ» рассказал о своей первой встрече с Зинедином Зиданом.

«Прямо перед 14-м днем рождения меня ждал невероятный сюрприз. Отцу кто-то позвонил из «Реала» и пригласил посетить тренировку команды на выходных. Это был настоящий шок, папе буквально сказали следующее: «Зидан хочет посмотреть на вашего сына». Тогда Зидан был спортивным директором. Я, конечно же, был на седьмом небе от счастья. И очень хотел поехать.

Однако на самом деле все было не так просто, потому что скауты уже начали посещать наши матчи, медиа стали обращать на меня внимание. Ты не знаешь, как с этим справляться, когда тебе 13 лет. Давление было огромным, и семья хотела защитить меня.

Но на той неделе был мой день рождения, и я не знал, что родители организуют вместе с клубом все, чтобы я в качестве подарка получил поездку в Мадрид. Вот это был сюрприз!

Хотите верьте, хотите нет, мы никому не рассказывали о том, куда направляемся. Я не рассказал даже своим самым близким друзьям, потому что очень переживал. Если бы все пошло не так, мне бы не хотелось вернуться домой и расстроить родных людей.

Никогда не забуду момент, когда мы приехали на базу из аэропорта. Зидан встречал на стоянке возле своей машины. Конечно, это был классный автомобиль. Мы поздоровались, он предложил подвезти меня на тренировочное поле. Он показал на переднее сиденье и сказал: «Давай, садись».

Я просто застыл и спросил: «А обувь снимать?» Ха-ха-ха-ха. Не знаю, зачем я так сказал. Но ведь это была машина Зидана! Ему это показалось действительно смешным: «Конечно, нет, давай, садись».

Он отвез меня на поле, а я все думал о том, что еду в машине Зидана. Я, Килиан из Бонди (пригород Парижа – прим. Sports.ru). Это все нереально. Казалось, я все еще сплю в самолете. Иногда бывает так, что даже то, что ты реально переживаешь, кажется сном», – написал Мбаппе на The Players’ Tribune.