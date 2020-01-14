Кафельников о травмах Шюррле: «Он не жрет ни ###, поэтому кальция в организме нет»

Болельщик , бывший теннисист Евгений Кафельников, высказался о травмах полузащитника красно-белых .

46-летний Кафельников ответил на твит экс-игрока Владислава Радимова: «Слушайте, а наш чемпион мира опять с травмой?»

«Он не жрет ни ### (ничего), поэтому кальция в организме и нет», – написал Кафельников в твиттере.

Ранее немецкий футболист рассказал, что практически отказался от употребления мяса.

В пятницу появилась информация, что он выбыл из строя и пропустит несколько матчей из-за проблем с голеностопом.