Кафельников о травмах Шюррле: «Он не жрет ни ###, поэтому кальция в организме нет»

Болельщик «Спартака», бывший теннисист Евгений Кафельников, высказался о травмах полузащитника красно-белых Андре Шюррле.
46-летний Кафельников ответил на твит экс-игрока «Зенита» Владислава Радимова: «Слушайте, а наш чемпион мира опять с травмой?»
«Он не жрет ни ### (ничего), поэтому кальция в организме и нет», – написал Кафельников в твиттере.
Ранее немецкий футболист рассказал, что практически отказался от употребления мяса.
В пятницу появилась информация, что он выбыл из строя и пропустит несколько матчей из-за проблем с голеностопом.