Кафельников о травмах Шюррле: «Он не жрет ни ###, поэтому кальция в организме нет»

Теги Спартак Владислав Радимов премьер-лига Россия травмы Sports.ru Евгений Кафельников Андре Шюррле брань Футбол

Болельщик «Спартака», бывший теннисист Евгений Кафельников, высказался о травмах полузащитника красно-белых Андре Шюррле.

46-летний Кафельников ответил на твит экс-игрока «Зенита» Владислава Радимова: «Слушайте, а наш чемпион мира опять с травмой?»

«Он не жрет ни ### (ничего), поэтому кальция в организме и нет», – написал Кафельников в твиттере.

Ранее немецкий футболист рассказал, что практически отказался от употребления мяса.

В пятницу появилась информация, что он выбыл из строя и пропустит несколько матчей из-за проблем с голеностопом.

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