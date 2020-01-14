Шюррле не сыграет с «Динамо» и пропустит несколько матчей из-за проблем с голеностопом

Главный тренер Доменико Тедеско рассказал о состоянии травмированных игроков перед матчем 20-го тура Тинькофф РПЛ с «Динамо».

«Я счастлив, что нам снова предстоит играть. Наконец-то возобновляется чемпионат, мы все хотим играть, так что скучал не только я.

У Умярова проблемы с голеностопом, мы каждый день следим за ним, медицинский штаб делает все возможное для его выздоровления, он очень важен для нас.

А в остальном, кроме Селихова и Шюррле, все здоровы. У Шюррле проблемы с голеностопом, он пропустит следующие несколько матчей», – сказал Тедеско.

Матч «Динамо» – «Спартак» состоится завтра, 29 февраля.