Шюррле не сыграет с «Динамо» и пропустит несколько матчей из-за проблем с голеностопом

Теги Спартак премьер-лига Россия травмы Андре Шюррле Доменико Тедеско Чемпионат.com Наиль Умяров Футбол

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о состоянии травмированных игроков перед матчем 20-го тура Тинькофф РПЛ с «Динамо».

«Я счастлив, что нам снова предстоит играть. Наконец-то возобновляется чемпионат, мы все хотим играть, так что скучал не только я.

У Умярова проблемы с голеностопом, мы каждый день следим за ним, медицинский штаб делает все возможное для его выздоровления, он очень важен для нас.

А в остальном, кроме Селихова и Шюррле, все здоровы. У Шюррле проблемы с голеностопом, он пропустит следующие несколько матчей», – сказал Тедеско.

Матч «Динамо» – «Спартак» состоится завтра, 29 февраля.

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