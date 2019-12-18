Серхио Рамос: «Месси – один из величайших футболистов в истории. Я очень уважаю его»

Капитан «Реала» Серхио Рамос поделился мнением о форварде «Барселоны» в преддверии класико.

«Я очень уважаю его. Думаю, он один из величайших игроков в истории, и я испытываю к нему огромное уважение.

Надеюсь, в воскресенье будет не его день. Это значило бы, что мы выполнили свою работу. Еще лучше, если в добавок к этому нам удалось бы добиться положительного результата.

Желаю ему всего наилучшего как коллеге-профессионалу, но лишь до тех пор, пока это негативно не скажется на нас!

Это тяжело, но он пользуется моим максимальным уважением. Я думаю, что он один из лучших», – сказал Рамос в интервью Ла Лиге.