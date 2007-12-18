Рамос проводит рекордное 43-е класико, Месси – 42-е

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси и защитник «Реала» Серхио Рамос вышли в стартовом составе на перенесенный матч 10-го тура .

Это класико стало 42-м в карьере 32-летнего аргентинца. По числу проведенных против матчей Месси сравнялся с экс-полузащитником «Барсы» Хави. Больше них против «Реала» не играл ни один из игроков каталонского клуба.

Также по 42 класико провели экс-защитник «Реала» Маноло Санчис и бывший полузащитник «сливочных» Франсиско Хенто. Из них только Месси продолжает карьеру игрока.

Однако рекордсменом класико сегодня стал именно . Он проводит 43-й матч против «Барселоны».

Следить за ходом этой игры вы можете по текстовой трансляции, которую ведет Sports.ru.