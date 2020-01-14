Погба приступит к тренировкам в общей группе «МЮ» на следующей неделе

Полузащитник Поль Погба почти восстановился от травмы.

По информации L’Equipe, 26-летний француз может приступить к тренировкам в общей группе в начале следующей недели.

Его возвращение на поле возможно 8 марта в матче с «Манчестер Сити», но более вероятно 15 марта в игре с «Тоттенхэмом».

Напомним, Погба не играл за «МЮ» с декабря прошлого года. В начале января полузащитник перенес операцию на голеностопе.

В текущем сезоне хавбек провел за «Юнайтед» 7 матчей в Премьер-лиге и сделал 2 голевых передачи.