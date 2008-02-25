Поль Погба: «Ливерпуль» уже в одной руке держит кубок АПЛ. Они заслуживают место, где находятся»

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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба высказался о лидерстве «Ливерпуля» в АПЛ.

«Они настолько всех опережают.

В нынешнем сезоне они не проиграли ни одного матча в чемпионате. Они уже одной рукой держат кубок АПЛ.

Как игрок «Манчестер Юнайтед», учитывая соперничество между нами, мы не хотим, чтобы они выиграли титул. Мы не хотим, чтобы победил кто-либо еще, кроме нас. 

Но как любитель футбола и уважительный игрок команды-соперника я должен сказать, что они заслуживают того, чтобы находиться там, где они находятся сейчас.

Они даже лучше, чем в прошлом сезоне, когда они выиграли Лигу чемпионов и в предыдущем сезоне, когда они [проиграли финал «Реалу»]», – сказал Погба.

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