Поль Погба: «Ливерпуль» уже в одной руке держит кубок АПЛ. Они заслуживают место, где находятся»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба высказался о лидерстве «Ливерпуля» в АПЛ.
«Они настолько всех опережают.
В нынешнем сезоне они не проиграли ни одного матча в чемпионате. Они уже одной рукой держат кубок АПЛ.
Как игрок «Манчестер Юнайтед», учитывая соперничество между нами, мы не хотим, чтобы они выиграли титул. Мы не хотим, чтобы победил кто-либо еще, кроме нас.
Но как любитель футбола и уважительный игрок команды-соперника я должен сказать, что они заслуживают того, чтобы находиться там, где они находятся сейчас.
Они даже лучше, чем в прошлом сезоне, когда они выиграли Лигу чемпионов и в предыдущем сезоне, когда они [проиграли финал «Реалу»]», – сказал Погба.