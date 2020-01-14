Макеев о чемпионстве «Спартака» в 2017-м: «Не думаю, что в ближайшие годы клуб повторит тот результат»

Бывший защитник Евгений Макеев вспомнил сезон-2016/17, в котором красно-белые стали чемпионами России.

– Ты вообще считаешь себя чемпионом того года?

– Двоякая ситуация. В целом, практически вообще не играл, но ведь был частью хорошего коллектива, создавал конкуренцию, получал травмы.

Поэтому, считаю, заслужил за все свое время в «Спартаке» уйти красиво, с золотой медалью. Не думаю, что в ближайшие годы клуб повторит тот результат.

– Почему не повторит?

– Тогда просто слишком идеально все совпало. Никто же не знал, например, что мы проиграем АЕК и уберут Аленичева.

Нам с киприотами просто не повезло. Обыграй мы их и пройди дальше в Лиге Европы – еще непонятно, как бы в чемпионате все сложилось, – сказал Макеев.