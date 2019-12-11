Геннадий Орлов: «Победы «Лейпцига» и «Лиона» говорят, что у «Зенита» были серьезные команды в группе ЛЧ»

Теги Зенит Лион премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Геннадий Орлов РБ Лейпциг Футбол

Комментатор Геннадий Орлов высказался о победах в первых матчах в 1/8 финала Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» и «Лиона».

Немецкий клуб на выезде обыграл «Тоттенхэм» (1:0), а французы дома нанесли поражение «Ювентусу» (1:0).

«Победы «РБ Лейпциг» и «Лиона» в 1/8 финала Лиги чемпионов еще раз говорят о том, что у «Зенита» были серьезные команды на групповой стадии.

Не нужно еще забывать «Бенфику», которая играет сейчас с «Шахтером» в Лиге Европы и оставляет шансы на выход в следующую стадию.

Я смотрел вчера матч «Лиона», они сыграли грамотно. Я помню, как все говорили, что «Ювентус» легко обыграет «Лион» и пройдет дальше, а сейчас итальянские болельщики хотят отставки Сарри, потому что игры нет.

Да, в составе есть Роналду, но у «Ювентуса» нет командных действий», – сказал Орлов.

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