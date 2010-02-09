В контракте Кулибали есть отступные 150 млн евро. Игрок интересен «МЮ»

Стали известны подробности контракта защитника «Наполи» Калиду Кулибали.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на газеты Corriere dello Sport и Corriere del Mezzogiorno, в соглашении Кулибали прописана опция выкупа за 150 млн евро. Она начинает действовать в июне 2020 года и только для клубов не из Италии.

Ранее «Манчестер Юнайтед» пытался приобрести Кулибали, однако «Наполи» отклонил предложение английского клуба в размере 106 млн евро.

В этом сезоне Кулибали провел за «Наполи» 14 матчей в Серии А и не отметился результативными действиями.

Он на протяжении 6 недель восстанавливался от травмы задней поверхности бедра. Ожидается, что в сегодняшнем матче против «Лечче» Кулибали выйдет на поле в стартовом составе.