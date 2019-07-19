«Арсенал», «Тоттенхэм» и «Байер» готовы выплатить отступные за Кукурелью

Защитник «Барселоны» Марк Кукурелья, выступающий на правах аренды за , привлек внимание нескольких европейских клубов.

Отступные за 21-летнего испанца готовы выплатить , «Тоттенхэм», «Байер» и менхенгладбахская «Боруссия», сообщает журналистка COPE Джемма Сантос.

Сумма отступных игрока – 25 млн евро. В случае выкупа сохранит 40% прав на Кукурелью.

Также им интересуются и «Севилья».

Кукурелья провел 21 матч в Ла Лиге, забив один гол и отдав пять результативных передач. Его статистику можно найти здесь.