«Арсенал», «Тоттенхэм» и «Байер» готовы выплатить отступные за Кукурелью

Защитник «Барселоны» Марк Кукурелья, выступающий на правах аренды за «Хетафе», привлек внимание нескольких европейских клубов.
Отступные за 21-летнего испанца готовы выплатить «Арсенал», «Тоттенхэм», «Байер» и менхенгладбахская «Боруссия», сообщает журналистка COPE Джемма Сантос.
Сумма отступных игрока – 25 млн евро. В случае выкупа «Барселона» сохранит 40% прав на Кукурелью.
Также им интересуются «Атлетико» и «Севилья».
Кукурелья провел 21 матч в Ла Лиге, забив один гол и отдав пять результативных передач. Его статистику можно найти здесь.