«Арсенал», «Тоттенхэм» и «Байер» готовы выплатить отступные за Кукурелью

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Защитник «Барселоны» Марк Кукурелья, выступающий на правах аренды за «Хетафе», привлек внимание нескольких европейских клубов.

Отступные за 21-летнего испанца готовы выплатить «Арсенал», «Тоттенхэм», «Байер» и менхенгладбахская «Боруссия», сообщает журналистка COPE Джемма Сантос.

Сумма отступных игрока – 25 млн евро. В случае выкупа «Барселона» сохранит 40% прав на Кукурелью.

Также им интересуются «Атлетико» и «Севилья».

Кукурелья провел 21 матч в Ла Лиге, забив один гол и отдав пять результативных передач. Его статистику можно найти здесь.

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