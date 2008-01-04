Кукурелья, возможно, назвал Милитао «обезьяной». «Хетафе» утверждает, что он сказал: «Закрой клюв»

обыграл «Хетафе» (3:0) в выездном матче 19-го тура чемпионата Испании.

Во втором тайме защитники Эдер Милитао («Реал») и Марк Кукурелья ( ) вступили в перепалку, в ходе которой игрок хозяев произнес фразу, похожую на «закрой рот, чертова обезьяна» («calla la boca, puto mico»).

Однако представители «Хетафе» утверждают, что словами Кукурельи были «закрой чертов клюв» («cierra el puto pico»).

Главный судья встречи не видел этот эпизод и не стал останавливать встречу.

В связи с данным инцидентом лиги, возможно, проведет разбирательство, по его итогам Кукурелья может быть оштрафован и дисквалифицирован на промежуток до четырех матчей.