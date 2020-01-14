Сергей Прядкин: «Есть идея создать гимн РПЛ, чтобы воспринимался так же, как гимн Лиги чемпионов»

Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал создание нового трофея лиги, а также высказал идею о создании гимна чемпионата.

«Зачем нужна была замена? В 2018 году мы провели ребрендинг РПЛ, и в его рамках была спланирована программа визуального изменения всех атрибутов. Кубок чемпионов является одним из этих атрибутов. Более того, как раз совпало так, что «Зенит» в пятый раз выиграл трофей, и предыдущий кубок передали ему на вечное хранение.

Данный трофей мы разрабатывали совместно со студией Лебедева. Было три варианта. Окончательный вариант поддержали все клубы РПЛ. Кубок получился динамичный, прогрессивный и уникальный.

Основной символ – мяч, вонзающийся в сетку. Кубок отлит из латуни. Студия Лебедева также помогла с созданием медалей, индивидуальных призов.

Самое главное – завоевать этот трофей. А куда налить шампанское, игроки найдут. Способы есть. Результаты чемпионств не обнуляются. Если, например, «Локомотив» выиграет турнир еще два раза, то получит кубок на вечное хранение.

Есть идея создать гимн РПЛ, чтобы он воспринимался так же, как гимн Лиги чемпионов», – рассказал Прядкин.

Представлен новый трофей РПЛ

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