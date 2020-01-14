Родриго не сыграет с «Барселоной». Апелляция «Реала» на его удаление в матче «Кастильи» отклонена

Нападающий «Реала» Родриго Гоэс не сможет сыграть с «Барселоной» в Ла Лиге 1 марта на «Сантьяго Бернабеу».

19-летний бразилец получил красную карточку в матче третьего дивизиона Испании – «Сан-Себастьян-де-лос-Рейес» (2:0).

В конце игры он забил гол после сольного прохода с центра поля и стал бурно праздновать взятие ворот прямо перед лицом голкипера соперника, за что получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

«Реал» подал апелляцию на удаление Родриго, однако жалоба была отклонена, поэтому футболист в ближайшем туре не сыграет ни за первую команду, ни за «Кастилью».

Кроме того, «Реал» должен заплатить штраф – 45 евро, а Родриго – 185 евро.

В 21 матче за команды «Реала» в этом сезоне Родриго забил 9 голов и отдал 2 паса.