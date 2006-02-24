Родриго удалили после празднования гола за «Реал Б». Он не сыграет в класико

Полузащитник «Реала Б» Родриго получил красную карточку в матче третьего дивизиона Испании с «Сан-Себастьян-де-лос-Рейес» (2:0).

На 87-й минуте 19-летний бразилец забил гол после сольного прохода с центра поля, запустив мяч мимо вратаря Ируреты.

Родриго стал бурно праздновать взятие ворот прямо перед лицом голкипера, за что получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Согласно регламенту, игрок пропустит ближайший матч «Реала» в – класико против «Барселоны», которое состоится 1 марта на «Сантьяго Бернабеу».

Фото: Marca, кадр из трансляции.