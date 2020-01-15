Юрий Семин: «Зенит» не сбавляет обороты. У них и без Кокорина хватает мастеров»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от матча с «Зенитом» в 20-м туре Премьер-лиги.
— Можно считать, что «Локомотиву» не повезло? Начинать весну против лидера чемпионата, да еще на его поле, не лучший вариант.
— Таков календарь. И какой это вариант — лучший или нет, узнаем в субботу.
Пока могу сказать, что и зимой «Зенит» не сбавляет обороты, набранные прошлой осенью. По крайней мере, в контрольной встрече с ЦСКА, которую мы смотрели по телевизору, а потом разбирали, у питерцев просматривалась организованность, хорошее взаимодействие в линиях, умение перестраиваться.
Не случайно, проигрывая в два мяча, команда Семака не только сумела переломить ход встречи, но и победить. И мы почерпнули много полезного из увиденного.
— Не вспоминали свою победу в Питере в чемпионском сезоне?
— Вспоминали. Такие матчи настроение поднимают.
— Согласны с теми, кто считает, что у «Зенита» сейчас сильнейший состав в РПЛ?
— Конечно. Команда ровно укомплектована качественными исполнителями. Значит, у Семака есть маневр для выбора.
— То, что в составе «Зените» не будет отданного в аренду в «Сочи» Кокорина — плюс для «Локомотива»?
— Даже не задумывался об этом. Есть ведь Дзюба, Азмун, восстановившийся Малком. У соперника и без Кокорина хватает мастеров, способных преподнести неприятные сюрпризы, – сказал Семин.