Марадона об игре «Наполи» – «Барселона»: «Надеюсь, Месси проведет не лучший матч»

Легендарный футболист Диего Марадона поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов между и «Барселоной».

Об игре

«Наполи» сейчас переживает самый сложный сезон за 15 лет президентства Де Лаурентиса. Матч с «Барселоной» будет очень тяжелым, но в футболе прогнозы могут не сбываться.

Я надеюсь, что «Наполи» всех удивит и осчастливит свою публику».

О Месси

«Надеюсь, что он сегодня проведет не лучший свой матч», – заявил Марадона в интервью Il Mattino.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 23:00.