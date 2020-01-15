Марадона об игре «Наполи» – «Барселона»: «Надеюсь, Месси проведет не лучший матч»

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Легендарный футболист Диего Марадона поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Наполи» и «Барселоной».

Об игре

«Наполи» сейчас переживает самый сложный сезон за 15 лет президентства Де Лаурентиса. Матч с «Барселоной» будет очень тяжелым, но в футболе прогнозы могут не сбываться.

Я надеюсь, что «Наполи» всех удивит и осчастливит свою публику».

О Месси

«Надеюсь, что он сегодня проведет не лучший свой матч», – заявил Марадона в интервью Il Mattino.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 23:00.

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