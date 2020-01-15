Федотов о Рами: «За красивые глазки в сборную Франции не берут, пусть он и не играл на ЧМ-2018»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал переход в команду защитника Адиля Рами.

– Вчера в «Сочи» прибыл звездный новичок – Адиль Рами. Я знаю, что вы уже успели с ним пообщаться. Каковы ваши впечатления? Насколько он мотивирован тут играть?

– Если человек, как говорится, едет к нам в «Сочи», значит, он нацелен на решение определенных задач. Мотивирован помочь команде прежде всего исправить то положение, в котором мы находимся. Я думаю, по-другому быть не может. Но мы опять же всегда говорим: играет сильнейший, и в рабочем процессе он должен доказать свою состоятельность на футбольном поле. На тренировках, прежде всего.

Но у него есть небольшое повреждение, так что он пока не принимает участия в наших тренировочных сессиях. Но это игрок с большой буквы, чемпион мира, пусть даже он и не был задействован в играх. Тем не менее, попасть в тот состав сборной Франции – это для каждого большого футболиста огромное достижение. Это не стоит отрицать. Просто так, за красивые глазки, в сборную Франции не берут (улыбается).

Поэтому мы очень надеемся. Посмотрели, человек обладает хорошими качествами как при обороне, так и при организации атакующих действий. Так что думаю, что здесь мы сделали еще один большой шаг вперед, – сказал Федотов.

В РПЛ еще один чемпион мира. В «Сочи» приехал Адиль Рами