«Сочи» опубликовал фото Рами: «Традиционное фото новичка в подвале таблицы. Специально для Sports.ru»

«Сочи» подтвердил переход бывшего защитника сборной Франции Адиля Рами.

Сочинцы опубликовали фото футболиста с подписью: «Традиционное фото новичка в подвале турнирной таблицы. Специально для Sports.ru».

Напомним, что Рами подписал контракт с «Сочи» в качестве свободного агента.

Традиционное фото новичка в подвале турнирной таблицы. Специально для @sportsru pic.twitter.com/Ixs2QP62T3 — Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) February 24, 2020

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