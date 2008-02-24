«Сочи» опубликовал фото Рами: «Традиционное фото новичка в подвале таблицы. Специально для Sports.ru»

Теги премьер-лига Россия Sports.ru Адиль Рами Сочи Футбол

«Сочи» подтвердил переход бывшего защитника сборной Франции Адиля Рами.

Сочинцы опубликовали фото футболиста с подписью: «Традиционное фото новичка в подвале турнирной таблицы. Специально для Sports.ru».

Напомним, что Рами подписал контракт с «Сочи» в качестве свободного агента.

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